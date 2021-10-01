Президент Украины Владимир Зеленский сегодня не приедет в Трускавец на встречу со "слугами народа". Поэтому пока на выездном заседании фракции обсуждают "трансформации" и прочую неконкретику.

Выступит премьер-министр Денис Шмыгаль , первый вице-спикер Руслан Стефанчук , а также Тимофей Милованов.

В частности, Шмыгаль расскажет "слугам" о видении правительством стратегии развития экономики и социальной сферы. Стефанчук подведет итоги выполнения президентской программы. А Милованов презентует Стратегию Трансформации Украины, которую президент Зеленский презентовал в США во время своего официального визита.

На субботу, 2 октября, предполагается более насыщенное расписание. Депутаты пообщаются с президентом.

Как сообщалось, спустя почти месяц после встречи Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в органах власти так и не появился презентованный в США президентом Украины План трансформации нашей страны на 227 млрд долларов.

Копию этот документ журналисты пытались в Офисе президента, в СНБО, в Верховной Раде и в Кабинете министров. Но во всех этих ведомствах сообщили, что не располагают текстом презентованного в США плана. Подробнее о том, а был ли план трансформации, на который Зе просил гигантские деньги у американцев, можно почитать в материале "Стране".

Ранее "Страна" приводила программу сборов "слуг" в Трускавце. В ней не было указано время и место встречи с Владимиром Зеленским из соображений безопасности. Однако из нее стало известно, что депутаты будут работать в группах, слушать презентацию Тимофея Милованова (который на прошлых сборах фракции в Трускавце предлагал "слугам" найти на картинке оленя), участвовать в некоей церемонии награждения и развлекаться на гала-концерте.

Также мы писали, что на выездное собрание фракции в Трускавце, где планируют обсуждать отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, пригласили главу СБУ Ивана Баканова. Во фракции объясняют приглашение тем, что с Бакановым планируется обговорить вопросы усовершенствования законодательного регулирования работы органов уголовной юстиции и усиление противодействия коррупции.