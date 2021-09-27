Спустя полмесяца после встречи Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в органах власти так и не появился презентованный в США президентом Украины План трансформации нашей страны на 227 млрд долларов.

Копию этот документ журналисты пытались в Офисе президента, в СНБО, в Верховной Раде и в Кабинете министров. Но во всех этих ведомствах сообщили, что не располагают текстом презентованного в США плана.

Об этом свидетельствуют письма, которые получили "Украинские новости" в ответ на запросы.

Напомним, Владимир Зеленский презентовал "план по трансформации Украины" 31 августа, в первый день своей рабочей поездки США. Это произошло в здании Национальной библиотеки, на встрече присутствовали американские эксперты и журналисты. На презентации также были глава Минцифры Михаил Федоров и советник Ермака Тимофей Милованов.

Тогда президент заявил, что документ дает видение, какой Украина должна стать через 5-10 лет. По его словам, план включает около 80 проектов, общая стоимость которых достигает 227 млрд долларов. Украину, в соответствии с планом, в ближайшие годы хотят развивать как "форпост безопасности", цифровой, инфраструктурный и аграрный хаб.

"Страна" подробно писала о том, что написано в плане на $227 млрд, который Зеленский предложил США.