Президента России Владимира Путина не задевают личностные ремарки со стороны руководителей Украины, они вызывают лишь сожаление.

"Нет. Путина это не задевает", - ответил Песков на соответствующий вопрос в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Скорее, это может вызывать только сожаление, - продолжил представитель Кремля. - Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева".

Песков также сказал, что президент России Владимир Путин готов ко встрече с Зеленским, но камнем преткновения является нежелание Украины выполнять "Минск-2".

Напомним, ранее в Кремле заявляли, что встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского произойдет тогда, когда главы обоих государств будут к этому готовы.