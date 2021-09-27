В Офисе президента Украины не располагают информацией о помощниках и советниках супруги действующего президента Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщают "Украинские Новиости" со ссылкой на официальный ответ ОП на свой информационный запрос.

Как заявляют в ОП, у них нет данных о советниках и помощниках первой леди.

"На Ваш запрос, зарегистрированный в Управлении доступа к публичной информации Департамента по вопросам обращений граждан Офиса президента Украины 17 сентября 2021 года, сообщаем об отсутствии информации о советниках и помощниках супруги президента Украины Елены Зеленськой", - сказано в ответе.

Ранее мы писали о том, что в Китае 21 сентября торжественно открылся ХІ Пекинский международный кинофестиваль, основная тема которого - 100-летие Компартии КНР. На церемонии открытия с видообращением выступила почетная гостья мероприятия - первая леди Украины Елена Зеленская.

Также "Стране" удалось запечатлеть детали повседневной жизни Елены Зеленской. Первый раз нам удалось заметить кортеж Зеленской на пути именно из элитной Конча-Заспы, где сейчас за 5-метровым забором обитает президентское семейство, в центр города. Оказалось, что на Столичном шоссе ее машины разгонялись до скорости 114 км/час. А на этом участке разрешено всего 50 км/час, но с 1 мая по 1 ноября ограничение поднимают до 80 км/час.