В Китае 21 сентября торжественно открылся ХІ Пекинский международный кинофестиваль, основная тема которого - 100-летие Компартии КНР. На церемонии открытия с видообращением выступила почетная гостья мероприятия - первая леди Украины Елена Зеленская.

О ее выступлении стало известно только 23 сентября. Его подробности описало агентство "Интерфакс-Украина".

Зеленская заявила, что киноиндустрия откроет новую главу китайско-украинского сотрудничества. А фестиваль в Пекине служит примером тесного взаимодействия кинематографистов Китая и Украины и станет важной платформой культурных контактов стран.

На кинофестивале пройдет неделя украинского кино. Согласно ее программе, запланированы показаны лент "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, "Каменный крест" Леонида Осика, "Вечер на Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной" (оба последних - Юрия Ильенко) и других шедевров кинематографа еще советской эпохи.

Интересно, что в официальных соцсетях Зеленской не сообщается о ее выступлении. Об этом пишут только китайские и украинские издания.

К слову, студия "Квартал 95" активно осваивает китайский рынок: недавно она подписала соглашение с компанией из КНР о выходе украинского 3D-мультфильма "Гулливер возвращается" на экраны китайских кинотеатров. Премьера состоится в период каникул на китайский Новый год - 2022.

Как писала "Страна", лидеры партии "Слуга народа" не стеснялись в комплиментах китайскому руководству и Компартии, заявляя о намерении перенимать их передовой опыт.