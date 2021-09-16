Мультфильм "Гулливер возвращается" производства студии "Квартал 95", одним из основателей которой является глава украинского государства Владимир Зеленский, покажут в КНР.

Об этом сообщается на странице мультика в Facebook.

В соответствии с договором, заключенным студией "Квартал 95", мультфильм покажут на 12 тысячах экранах в КНР уже на китайский Новый год (1 февраля 2022 года - Ред.).

Как рассказали в китайском посольстве в Украине, во время подписания документов о демонстрации мультфильма присутствовали посол Фань Сяньжун, первый помощник Зеленского Сергей Шефир, который одновременно является генпродюсером "Квартала 95", а также член Нацсовета Украины по ТВ Татьяна Руденко.

При этом Шефир выразил надежду, что Китай будет и дальше сотрудничать с Украиной в киносфере.

"Гулливер возвращается" - первый украинский мультфильм, который покажут в Китае, он выйдет на экраны более чем 8 тысяч кинотеатров.

Напомним, в последнее время представители президентской политсилы "Слуга народа" комплиментарно высказывались о о Китае и заявляли о намерениях перенимать опыт КПК.

Такой же риторики придерживался и президент Владимир Зеленский. "Страна" разбиралась, зачем Зеленский и "слуги" хвалят коммунистов КНР.