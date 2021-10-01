Заявивший о своем приезде в Грузию после восьмилетнего перерыва экс-президент этой страны и и глава Исполнительного комитета национальных реформ в Украине Михаил Саакашвили на самом деле находится в украинском Трускавце, где сейчас проходит выездное собрание парламентариев от "Слуги народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил грузинский телеканал Imedi.

По данным его источников, 25 сентября Саакашвили прибыл в Украину из Амстердама и после этого он никуда не выезжал. Как утверждает собеседник телеканала, имя которого не называется, последние четыре дня Саакашвили находится именно в Трускавце (Львовская область).

Напомним, на собрании "слуг народа" в Трускавце планируют обсуждать и отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, которого на эту встречу не пригласили. Также мы писали о том, что в Трускавце президент Владимир Зеленский будет давить на "слуг" голосовать за отставку спикера. Вероятно, для убедительности аргументов на это мероприятие пригласили главу СБУ Ивана Баканова.

По данным "Страны", Офис президента поручил главе фракции Давиду Арахамии покупать голоса за отставку.

Также мы приводили подробную программу съезда "слуг" в Трускавце.