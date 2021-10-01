Экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе в комментарии "Стране" подтвердил, что Михаил Саакашвили приехал в Грузию.

"Он будет в Грузии столько, сколько нужно для того, чтобы ситуацию кардинально изменить. И поскольку он единственный большой фактор, который это сможет сделать, думаю, что его оттуда уже никуда никто не отпустит при всем его желании. Потому что его появление сейчас и видеообращение - фактически взорвалось, как атомная бомба: среди людей, медиа, власти, которая сейчас в абсолютной панике и шоке. Поскольку они его ожидали в самолетах, в морях, под землей, а он вдруг неожиданно нарисовался там", — утверждает Сакварелидзе.

По его словам, риски задержания Саакашвили очень высоки.

"Но все остальное зависит уже от людей и от ситуации. Я не думаю, что все пройдёт так гладко, как запланировал Иванишвили (неформальный лидер правящей партии "Грузинская мечта" - Ред.), чтобы его просто посадить в тюрьму и куда-то потом выкинуть. У Михаила партия - "Единое национальное движение". Кроме партии, там очень много озлобленных, обнищавших и мягко говоря расстроенных людей, у которых украли будущее. А сейчас вернулся человек, который может слушать и говорить с обычными людьми и быть для них опорой", - отметил он.

Сакварелидзе утверждает, что Офис простых решений, которым руководил Саакашвили в Украине продолжает свою работу.

Напомним, 1 октября Саакашвили заявил, что приехал в Грузию.

Также сообщалось, что экс-президент Грузии предложил своим сторонникам собраться и большими колоннами направиться с ним в Тбилиси.