Бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили уверяет, что полетит в Тбилиси уже в эту субботу, несмотря на то, что его там может ждет арест.

В своем аккаунте в соцсети он выступил с обращением к своим соотечественникам и показал авиабилет на рейс Киев - Тбилиси. Политик рассчитывает прибыть в аэропорт Тбилиси вечером 2 октября, когда выборы в органы местного самоуправления будут завершены.

"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - заявил экс-президент Грузии.

Отметим, что в прошлом году, накануне парламентских выборов, он также обещал прилететь в Грузию. Но так и не сделал этого, а его партия выборы проиграла.

Напомним, что ранее грузинская власть публично заявила, что в случае прибытия Михаила Саакашвили в Грузию он будет арестован и доставлен в тюрьму. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили также пообещал подарить ему коллекцию галстуков.

Грузинская прокуратура обвиняет Михаила Саакашвили по нескольким уголовным делам, по двум из них он уже заочно осужден.