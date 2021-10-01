В Кремле прокомментировали историю с появлением в Грузии экс-президента этой страны и главы Исполнительного комитета национальных реформ в Украине Михаила Саакашвили.

"Перемещения Саакашвили не тема Кремля, но где бы он ни находился - там цирк", - сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили объявил о том, что уже прибыл 1 октября на свою историческую Родину, в Грузию, после восьмилетнего перерыва. Опальный политик в пятницу, 1 октября, в 09.10 по Киеву, опубликовал в сети видео, на котором говорит, что находится в Батуми.

Напомним, в начале сентября экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен приехать на родину, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые назначены на 2 октября.

Двумя днями ранее Саакашвили сообщил о том, что полетит в Тбилиси уже в эту субботу, несмотря на то что его там может ждет арест. Также он показал авиабилет.

Между тем премьер-министр Грузии заявил, что, если бывший президент страны Михаил Саакашвили вернется на родину, ему подарят "коллекцию галстуков" и посадят в тюрьму. Как известно, в 2008 году на ВВС показали кадры, где Саакашвили жевал свой галстук во время съемки интервью с ним. Во время этого он начал говорить по телефону, не попросив выключить камеры. Кроме того, глава правительства считает поведение экс-президента позором.