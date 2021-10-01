В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент страны, а ныне глава Исполнительного комитета национальных реформ в Украине Михаил Саакашвили, не пересекал государственную границу Грузии.

Отметим, что сам Саакашвили уже сообщил о своем нахождении в Грузии и показал в сети видео якобы из Батуми.

О реакции на видеоролик МВД Грузии сообщает Телеграм-канал РИА "Новости" утром в пятницу, 1 октября.

"Саакашвили не пересекал государственную границу", - заявили в пресс-службе ведомства.

В то же время Телеграм-канал "Политика "Страны" прокомментировал эти противорчеивые заявления и выяснил о чем в своем видео говорил Михаил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили ранее заявил о планах приехать в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые назначены на субботу, 2 октября. Сегодня политик сообщил, что приехал на Родину.

Ранее мы писали, что представители грузинских властей неоднократно обвинили Саакашвили в попытках дестабилизировать ситуацию в Грузии. "Страна" в своем материале разбиралась, лишат ли политика регалий в Украине после его призывов к бунту на его Родине.

Кроме того, сообщалось, что в правительстве Грузии обещали отправить в тюрьму бывшего президента страны. Глава грузинского правительства говорил, что президентство Саакашвили было "темным временем", а сам он "угнетатель" и "клоун".