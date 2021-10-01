Народные депутаты из "Слуги народа" собрались в Трускавце на корпоративе в ресторане "Ё-моё", который находится неподалеку от отеля "Риксос Прикарпатье". Именно в этом отеле проходят выездные сборы фракции.

О корпоративе сообщает корреспондент "Страны".

Как передает корреспондент, вместе нардепами отведать блюда ресторанного меню явились глава фракции в парламенте Давид Арахамия и заместитель главы Офиса президента Андрея Ермака Кирилл Тимошенко.

Наш журналист снял застолье, а также момент, когда Никита Потураев вышел подышать свежим воздухом.

Между тем в Трускавце заметно расслабленный от застолий нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал "Стране", чего ожидает от завтрашней встречи с президентом Владимиром Зеленским. Тищенко заявил, что Зеленский - это "уважаемый, дорогой человек" для "слуг" и они "верят туда, куда он их ведёт" (дословная цитата).

Основной вход в ресторан "Ё-моё", где часть фракции "Слуга народа" празднует корпоратив, уже закрыли на вход и выход. Перед воротами стоят правоохранители и служебная полиция.

Народные депутаты, которые приехали на корпоратив позже, находятся в замешательстве. Они не могут попасть на территорию ресторана и с этой проблемой им на может помочь даже полиция. Вероятнее всего, они звонят коллегам, которые находятся внутри заведения, чтобы те их пустили.

Полицейские объяснили нардепам, что у них нет ключей от входных ворот ресторана "Ё-моё" и посоветовали идти "Слугам" через территорию отеля "Риксос". Там, по словам правоохранителей, охранник сможет пропустить их в ресторан. Теперь депутатам, приехавшим на такси, придётся идти несколько минут пешком в поисках корпоратива.

В это же время женская часть партии жалуется на то, что их не пускают "побухать" и "потанцевать".

Ранее "Страна" публиковала фото и видео с мероприятия в "Риксосе", которое "слуги народа" назвали смарт-ужином. На него были приглашены представители прессы. На смарт-ужине присутствующие выпивали, закусывали, а также играли в бильярд и пинг-понг.

Кроме того, мы рассказывали, что на выездных сборах парламентской фракции депутатам представили стратегию развития Украины от Офиса президента. В ней обозначена главная цель власти: максимум через девять лет вернуть Крым и Донбасс. Также Банковая назвала четыре признака успешной трансформации страны: безопасность и территориальная целостность; энергетическая независимость; инклюзивное экономическое развитие; верховенство права.