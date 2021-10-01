На сборах парламентской фракции "Слуги народа" в Трускавце депутатам представили стратегию развития Украины от Офиса президента. В ней обозначена цель максимум через девять лет вернуть Крым и Донбасс.

Это становится ясно из презентационных слайдов стратегии, которые выложила в своем Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая.

На одном из слайдов обозначен результат трансформации Украины к 2030 году: страна "восстановила свои суверенные границы и стал развитой экономикой". Также на нем перечислены, видимо, четыре признака успешной трансформации:

безопасность и территориальная целостность;

энергетическая независимость;

инклюзивное экономическое развитие;

верховенство права.

"Разбирает программу 2030 сейчас", - коротко прокомментировала слайды Безуглая.

Ранее "Страна" сообщала, что в первый день сборов Владимир Зеленский не приедет к "слугам" в Трускавец. А вместо встречи с президентом нардепам покажут план трансформации. Также мы рассказывали, что запланировано в рамках выездного мероприятия на 2 октября.

Кроме того, мы писали, что в Трускавце депутаты решили награждать своих оскандалившихся коллег премией "Золотая сосна".