В субботу, 2 октября, на выездном заседании фракции "Слуга народа" в Трускавце, куда прибыл и президент Украины, будут рассматриваться кадровые решения.

Об этом заместитель руководителя Офиса главы государства Кирилл Тимошенко сказал, отвечая на вопрос журналистов о кадровых решениях во время работы "Большой фракции".

"Мы про это уже говорили. Я немного как попугай отвечаю на одни и те же самые вопросы. Сегодня все кадровые вопросы будут рассматриваться на заседании фракции. После заседания фракции вы сможете пообщаться с главой фракции, с народными депутатами, членами правительства и так далее. И узнать все подробности. Я не понимаю, почему вы раньше этого пытаетесь о чем-то узнать, если это реально невозможно. Потому что заседание вечером", - пояснил он.

Напомним, сейчас в Трускавце проходит выездной съезд парламентской фракции "Слуга народа". По информации "Страны", на съезде уже собрали более 150 подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрий Разумкова.

Также сообщалось, что Разумков хочет лично обсудить со "слугами" свою возможную отставку.