Депутаты президентской фракции "Слуга народа" 4 октября начнут процедуру отзыва спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с занимаемой должности. Такое решение было принято в субботу на выездном заседании "Слуги народа" в городе Трускавец (Львовская область).

Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в субботу, 2 октября.

Палийчук заявила, что на заседании фракции "Слуги народа" обсудили вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Путем голосования депутатами фракции принято решение в понедельник, 4 октября, начать процедуру отзыва председателя Верховной Рады Украины с занимаемой должности.

Для утверждения отставки спикера Верховной Рады за нее должно проголосовать большинство депутатов - не менее 226.

Ранее пресс-служба "Слуги народа" сообщила о начале сбора подписей для отставки спикера Рады. Процесс происходил во время выездного заседания фракции в Трускавце. Вечером в субботу во фракции сообщили, что собраны 150 подписей, необходимых для рассмотрения этого вопроса в Раде.

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами на съезде, связал желание сменить спикера парламента с наличием разногласий между ним и партией в контексте закона об олигархах и санкционной политики. Он также выразил сожаление, что спикер вынес ситуацию с отставкой в публичную плоскость. При этом сам Разумков не был приглашен на выездное заседание, в связи с чем предложил депутатам встретиться в Киеве 4 октября, чтобы обсудить его работу на посту председателя Рады.

Фото: Telegram/Юлия Палийчук

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что отстранение Разумкова от должности спикера закономерно, поскольку его позиции больше не совпадают с позициями фракции. Президентская фракция в кресле председателя Верховной Рады предпочла бы видеть Руслана Стефанчука, который в данное время занимает пост первого вице-спикера парламента.

Как стало известно "Стране", главная цель Трускавца - это сбор голосов за отставку спикера.

Мы информировали, что официально главный упор по итогам заседания фракции "Слуга народа" делается на отставке Дмитрия Разумкова с поста руководителя парламента.