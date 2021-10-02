По информации источников "Страны" в партии "Слуга народа", на сегодняшнем выездном заседании фракции с участием президента в Трускавце по сути не было никаких серьёзных обсуждений. И у депутатов сложилось впечатление, что единственная цель всего мероприятия была сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Ну, это было ясно уже во втрой половине дня - подписные листы по Разумкову собрали и выдохнули. Мы послушали, что мы лучше всех и впереди планеты всей, а по факту потратили два дня своей жизни. Главная цель этой поездки - убрать спикера, для этого не брезговали и махать "папками" перед депутатами и просто, мол, "ты же наш парень, так что подписывай". Собирали эти голоса со скрежетом в зубах, тяжело было Зеленскому. Ради этого он даже соизволил пообщаться со своей фракцией не в традиционном тоне "фунтов и хозяина", - заявил источник.

Напомним, что сегодня ужурналистам в Трускавце "Слуги народа" подарили футболки с опечаткой насчет одиннадцатого созыва Верховной Рады Украины.

Также мы рассказывали, как президент Владимир Зеленский прокомментировал подготовку отставки Разумкова.