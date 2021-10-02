В субботу, 2 октября, в Трускавце прошла встреча фракции политической партии "Слуга народа" с президентом Украины Владимиром Зеленским. Главной темой этой встречи, хотя и не афишируемой, был сбор голосов за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

По информации интернет-газеты "Страна" Владимир Зеленский предложил "слугам народа" встречаться в Трускавце раз в полгода.

Напомним, что сегодня, журналистам которые приехали на выездное заседание фракции "Слуга народа" в Трускавец, подарили сумки с набором, в который входила футболка, на которой допущена опечатка - "5 сессия XI (11) созыва Верховной Рады Украины", хотя сейчас в Раде работает парламент девятого созыва.

Также "Страна" рассказывала, что на вечеринке в Трускавце нардеп от "слуг" Николай Тищенко обматерил своего коллегу по фракции нардепа Грищука.

"Я буду с тобой разговаривать так, как ты заслуживаешь... Ты заеб@л уже", - произносит громко Тищенко, обращаясь к Грищуку.

В ответ на реплику коллеги Грищук более спокойным тоном что-то ему объясняет. В конце видеоролика слышно, как Тищенко произносит "да, тебе угрожают", но увидев камеру, сразу же прекращает разговор.