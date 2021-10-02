Во время вечеринки "слуг народа" в Трускавце народный депутат Николай Тищенко обматерил своего коллегу по фракции и также мажоритарщика из Киева – Романа Грищука.

Видео опубликовано в сети в субботу, 2 октября. Описанные события произошли в пятницу накануне.

"Я буду с тобой разговаривать так, как ты заслуживаешь... Ты заеб@л уже", - произносит громко Тищенко, обращаясь к Грищуку.

В ответ на реплику коллеги Грищук более спокойным тоном что-то ему объясняет. В конце ролика слышно, как Тищенко произносит "да, тебе угрожают", но увидев камеру, сразу же прекращает разговор.

В этот момент рядом с ними находилась еще одна мажоритарщица из столицы – Леся Забуранная, которая пытается, вероятнее всего помирить ссорящихся.

Причина конфликта между "слугами" неизвестна.

Напомним, с 1 по 3 октября в Трускавце проходит собрание фракции "Слуга народа", на котором планируют обсудить отставку спикера Верховной Рады.

Ранее "Страна" показывала, как в Трускавце "Слуги народа" с Арахамией и Кириллом Тимошенко устроили корпоратив в ресторане "Ё-моё".