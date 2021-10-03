На местных выборах в Грузии правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" набирает 48,56% голосов избирателей. А оппозиционное "Единое национальное движение" набирает 31,23% голосов. Об этом сообщают данные exit poll телекомпании "Имеди" в воскресенье, 2 октября.

Так, всего сейчас обработаны данные с 38,63% избирательных участков. На третьем месте оказалась партия бывшего премьера Георгия Гахарии "За Грузию" (6,87% голосов).

Что касается выборов мэра Тбилиси, то на них после обработки голосов с 41,61% участков лидирует действующий глава города Каха Каладзе, набрав 45,5% голосов. У его главного оппонента, председателя ЕНД Ники Мелии - 34,13%. На третьем месте идет Гахария с 8,97% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов после подсчета данных со всех участков, в столице будет назначен второй тур выборов с участием двух основных кандидатов.

"Страна" информировала, что в субботу, 2 октября, в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления, накануне которых на Родину вернулся экс-президент страны Михаил Саакашвили. Провластная партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое нацдвижение" заявляют, что идут к победе.

Мы сообщали, что член Лейбористской партии Грузии получил ранение ножом от представителя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на одном из избирательных участков в городе Марнеули на юге Грузии.