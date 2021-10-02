В ближайшие часы бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении госграницы.

Об этом сообщает грузинская телекомпания "Имеди" в субботу, 2 октября.

Телекомпания информирует, что в ближайшие часы бывшему президенту предъявят новые обвинения, на этот раз дело касается незаконного пересечения государственной границы Грузии.

По данным телевидения, на месте в Тбилиси, где накануне был задержан Саакашвили, продолжаются следственные мероприятия, там находятся правоохранители.

Ранее "Страна" сообщала, что Министерство иностранных дел Украины обратилось с запросом о посещении консулом экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили. С запросом о допуске украинского консула к Саакашвили для предоставления консульской и правовой помощи, МИД Украины обратилось во время встречи с временным поверенным Грузии в Украине, старшим советником Сандро Топурия.

Также мы информировали, что в Грузии обещают не портить отношения с Киевом из-за задержания Саакашвили. Об этом заявил спикер грузинского парламента Каха Кукава. Он отметил, что задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям.