Спикер грузинского парламента Каха Кукава заявил, что задержание экс-президента страны Михаила Саакашвили не станет поводом для ухудшения отношений между Грузией и Украиной.

Об этом Кукава заявил утром в Тбилиси после того, как проголосовал на местных выборах, ради которых и приехал Саакашвили.

"Ничего не обострит грузино-украинские отношения. Задержание Саакашвили должно стать хорошим примером тому, что в Грузии нет места провокациям", - сказал спикер.

Отметим, что никаких эксцессов во время избирательного процесса в Грузии пока не зафиксировали.

Ранее в прокуратуре Грузии сообщили о расследовании незаконного пересечения Саакашвили границы. Ведомство напомнило уголовные дела, по которым политику уже дали шесть лет тюрьмы. Он проходит обвиняемым по делам о растрате 9,2 млн лари Службы государственной охраны, разгоне акции 7 ноября 2007 года, разгроме телеканала "Имеди", завладении имуществом ныне покойного миллионера Бадри Патаркацишвили, а также избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и делу сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.

Ранее "Страна" анализировала, зачем Саакашвили вдруг решил вернуться в Грузию.

Между тем Саакашвили вечером 1 октября уже объявил голодовку из-за несогласия с приговором, который вынесен ему в Грузиии.