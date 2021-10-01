В Грузии начали расследование о незаконном пересечении государственной границы экс-президентом Михаилом Саакашвили, который был задержан вечером 1 октября.

Об этом сообщает сайт прокуратуры.

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится на странице ведомства.

Также в прокуратуре напомнили другие уголовные дела, которые числятся за политиком.

Так, решением судов трех инстанций Саакашвили признан виновным в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и уголовных делах, связанных с убийством гражданина Сандро Гиргвлиани. За них он был заочно осужден на шесть лет тюремного заключения.

Кроме того, в отношении Саакашвили возбуждены еще четыре уголовных дела, которые касаются разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси, устроенного в тот же день погрома в телекомпании "Имеди", а также в незаконном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили и растрате на собственные нужды девяти миллионов лари (это около трех миллионов долларов).

Учитывая эти дела, бывшего президента поместили в пенитенциарное учреждение для исполнения судебных решений.

В прокуратуре добавили, что приглашали высококвалифицированных международных экспертов для оценки стандарта доказательств в уголовных делах против Саакашвили: бывшего главы Управления по борьбе с организованной преступностью и рэкетом Министерства юстиции США Пола Кофи, бывшего генерального прокурора Израиля Мошела Ладури и заместителя главного обвинителя Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Джеффри Найса. По мнению международных экспертов, доказательств по уголовным делам достаточно для возбуждения уголовного дела против Саакашвили.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как Саакашвили был фигурантом дела о госизмене в Украине.

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