После новости о задержании в Грузии Михаила Саакашвили народная депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что она и грузинский политик - пара. Также она призвала украинские ведомства защитить возлюбленного.

Об этом Ясько написала в своем Фейсбуке вечером 1 октября, сопроводив пост совместным видео с Саакашвили.

"Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. Любовь и борьба за свое государство - это благородное дело! И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Только такие, как Миша, готовы рисковать за свою Родину. Я его полностью поддерживаю. Потому поступила бы так же за Украину", - заверила 30-летняя нардеп.

Затем она обратилась к Министерству иностранных дел Украины, Офису президента, посольству Украины в Грузии, постоянным представительствам Украины при ООН и Совете Европы, посольствам США в Киеве и Тбилиси, а также лично к Владимиру Зеленскому и Денису Шмыгалю с просьбой защитить Саакашвили как гражданина Украины.

"Люблю", - завершила послание молодая депутат.

Что касается ролика, то в нем Саакашвили на трех языках (грузинском, украинском и английском) сообщает, что живет с Ясько, тогда как сама она молчит и улыбается.

"Я думаю, что нужно объявить, что мы вместе и влюблены друг в друга, и что у нас совместная жизнь. Хочу всем пожелать счастья", - сказал экс-президент Грузии, который пока ещё считается мужем 52-летней гражданки Нидерландов Сандры Рулофс, в браке с которой у него двое сыновей - 16-летний Николоз и 21-летний Эдуард.

Напомним, "Страна" еще в 2020 году писала, что у политиков, разница в возрасте которых составляет 23 года, роман.

Правда, через несколько месяцев после начала отношений они сошли на нет. Но после этого пара воссоединилась.