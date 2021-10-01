Грузинские медиа опубликовали кадры задержания главы Исполнительного комитета реформ Украины и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Оно состоялось вечером 1 октября.

Из ролика понятно, что политика на автомобиле доставили в правоохранительное учреждение уже в темное время суток. Судя по всему это тюрьма в Рустави.

Когда конвой выводил Михо в наручниках из машины и под локти сопровождал в здании, то Саакашвили, заметив свет камеры, заулыбался.

После задержания Саакашвили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил журналистам на брифинге, что в настоящее время бывший президент находится в пенитенциарном учреждении. Как установили грузинские СМИ, он помещен в Руставскую тюрьму, которая находится недалеко от Тбилиси.

Как писала "Страна", после новости о задержании в Грузии Саакашвили на его странице в Фейсбуке появилось короткое видеообращение на грузинском языке. В нем бывший президент страны предупредил сторонников, что его, скорее всего, сейчас арестуют. Саакашвили также призвал своих приверженцев не бояться, а бороться.

Между тем в Грузии прокуратура обвиняет обосновавшегося в Украине политика по нескольким уголовным статьям, по двум из них бывший президент уже осужден.