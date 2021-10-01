Экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета национальных реформ в Украине Михаил Саакашвили находится в Украине, границу он не пересекал. Об этом сообщают источники агентства "Интерфакс-Украина".

При этом другой собеседник агентства утверждает, что Саакашвили утром в пятницу находился в с. Лесники, где находится его дом, откуда направился в Киев. Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает официальным подтверждением этой информации, однако в МВД Грузии подтверждают информацию о том, что Михаил Саакашвили не пересекал грузинскую границу.

"Михеил Саакашвили не находится на территории Грузии, он не пересекал грузинскую границу. У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал из Украины", - заявил в пятницу на брифинге представитель МВД Александр Дарахвелидзе.

Он добавил, что Саакашвили находится в розыске, и, если он пересечет грузинскую границу, то будет задержан и переправлен в тюрьму.

Между тем, один из лидеров аджарского филиала оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мурман Думбадзе заявил в пятницу журналистам, что все граждане Грузии смогут пообщаться с Саакашвили в субботу, 2 октября, после того, как завершится голосование на местных выборах. Он подтвердил, что бывший президент находится в Грузии, но не стал уточнять, какими путями тот пересек грузинскую границу.

В свою очередь одна из лидеров ЕНД Эка Херхеулидзе заявила журналистам, что общалась с Саакашвили по видеосвязи. При этом она не назвала время, когда состоялась эта беседа.

Telegram-канал "Политика Страны" пишет, что "имеющаяся информация говорит о том, что Саакашвили, если он действительно в Грузии, не только нелегально въехал в туда (раз грузинские власти говорят, что он границу их страны не пересекал), но и нелегально выехал из Украины. Не иначе действительно вплавь через Чёрное море, как шутят в Грузии".

Ранее Саакашвили разместил на своей странице в соцсетях видеокадры, предположительно из Батуми. "Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - написал экс-президент.