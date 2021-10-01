Сегодня Михаил Саакашвили рассказал сенсационную новость, что вернулся в Грузию - участвовать в местных выборах, которые там начинаются завтра. Кандидат от его партии претендует на главный приз этой гонки - пост мэра Тбилиси.

Михо даже показал видео, как он якобы приехал в Батуми. Однако год назад он уже заявлял, что возвращается в Грузию (тогда проходили парламентские выборы). Но так туда и не вернулся.

На родине Саакашвили ждет арест и тюрьма - он заочно приговорен местными судами. Дома он не был восемь лет. Но в любом случае, информация о его приезде может мобилизовать сторонников оппозиции.

При этом грузинские власти отрицают, что Саакашвили пересекал границу Грузии, а местные СМИ сообщают, что он находится в Трускавце.

"Страна" разбиралась, где на самом деле находится неуловимый Михо.

Что за выборы проходят в Грузии и причем тут Саакашвили

2 октября в Грузии проходят местные выборы - депутатов муниципалитетов (сакребуло) и мэров. На них сойдутся две основные политсилы - партия власти "Грузинская мечта" и оппозиционное "Единое национальное движение", основателем которого и является Саакашвили.

Главная битва пройдет за пост мэра Тбилиси. От власти на него претендует действующий градоначальник Каха Каладзе (бывший известный футболист), а оппонирует ему Ника Мелия - лидер партии, основанной Михо.

В 2014 году на таких же выборах Мелия уже боролся за пост мэра столицы, но проиграл.

Эти выборы для Грузии важны еще и тем, что они могут запустить досрочное парламентское голосование. Еще весной обе партии договорились, что если "Грузинская мечта" не возьмет хотя бы 43% мест в местных советах, то объявляются перевыборы в парламент (где партия власти имеет большинство).

Правда, "грузинские мечтатели" летом заявили, что соглашение аннулировано, а оппозиция напротив, считает, что оно еще действует. Похожего мнения придерживаются и на Западе, который поддерживал эту договоренность. Но непохоже, что партия власти его исполнит - и это может стать поводом для новых протестов партии Саакашвили.

И еще большой вопрос, как отнесутся на Западе к итогам нынешних выборов. Это может в том числе стать элементом давления на "Грузинскую мечту" - чтобы она запустила переголосование и в парламент.

Третьим рейтинговым кандидатом на пост мэра Тбилиси является бывший премьер (2019-21 годы) Георгий Гахария, чье появление в гонке скорее всего сделает неизбежным второй тур.

К слову, премьерский пост Гахария в свое время покинул в знак протеста - из-за того, что арестовали Нику Мелия, который сейчас идет в мэры Тбилиси от партии Михо. Сам Гахария возглавляет свою партию "Для Грузии". И расклады на итоги этих выборов пока туманны.

Тем не менее, для Михаила Саакашвили они могут стать трамплином для возвращения в Грузию и закрытия уголовных дел. Поэтому разговоры о том, что Михо поедет на родину "качать майдан" против правящей партии, ведутся давно.

В августе прошлого года Саакашвили уже записывал ролик о своем возвращении в Грузию - то был канун парламентских выборов. Но по факту выяснилось, что это был предвыборный ход в целях мобилизации сторонников: и на самом деле на родину Михо не заезжал - ведь там его ждет гарантированная тюрьма после нескольких заочных приговоров.

А 1 октября - за день до новых грузинских выборов - он вновь заявил, что вернулся в Грузию.

Вернулся или нет?

О планах приехать на родину, чтобы наблюдать за местными выборами, назначенными на 2 октября, экс-президент Грузии заявил в начале сентября.

Позже он продемонстрировал авиабилет Киев-Тбилиси на свое имя. Судя по нему он должен был прибыть в столицу Грузии вечером 2 октября.

"После того, как избирательные участки будут закрыты, мы все должны в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу, поэтому я не могу остаться в стороне от этого процесса. Вечером 2 октября я буду в Тбилиси", - заявил Саакашвили.

Но уже сегодня, 1 октября, он заявил, что прилетел в Грузию. Правда не в Тбилиси, а в Батуми. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, в Грузии он собирает сторонников для марша на Тбилиси, запланированного на 3 октября.

Его пресс-служба в Киеве сообщила, что три дня назад он собрал команду и сказал, что направляется в Грузию.

Возвращение Михаила Саакашвили в Грузию подтвердил и его соратник - экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе. По его словам, Саакашвили пробудет в Грузии "столько, сколько нужно для того, чтобы кардинально изменить ситуацию".

"Его появление сейчас и видеообращение - фактически взорвалось, как атомная бомба: среди людей, медиа, власти, которая сейчас в абсолютной панике и шоке. Поскольку они его ожидали в самолетах, в морях, под землей, а он вдруг неожиданно нарисовался там", - рассказал "Стране" Сакварелидзе.

Он также выразил мнение, что риски задержания Саакашвили очень высоки.

На слухи о приезде Саакашвили отреагировали грузинские власти и назвали его клоуном. Так высказался председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе. Он заявил, что Саакашвили в Батуми нет.

"Повторяюсь, Михаил Саакашвили не находится в Батуми, его видео записано не в Грузии. Он клоун", - заявил Кобахидзе журналистам.

В МВД страны также заявили, что экс-президент не пересекал границу.

Тут может быть несколько объяснений. Либо власти лукавят, либо Михо не прилетал, либо пересек границу нелегально. Такой опыт у него имеется. В 2017 году он также нелегально вернулся в Украину.

Появилась также версия о том, что Саакашвили на самом деле находится в Трускавце и оттуда записывает свои видео для Грузии, заявляя, что он находится в Батуми. Об этом сообщил телеканал "Имеди", близкий к грузинским властям. Но пока непонятно, как из версий верна. Хотя, если брать аналогию с прошлым годом, то вероятность мистификации со стороны Саакашвили исключать нельзя. Тем более, что его партия обещает показать Саакашвили в 20.05 завтра вечером - сразу после закрытия избирательных участков. Хотя непонятно почему нельзя его показать прямо сейчас, если он уже в Грузии?

По одной из версий Саакашвили на самом деле не в Грузии, но может туда приехать вечером в субботу после выборов в зависимости от их результатов и общей ситуации.

Что думают в Грузии о возвращении Михо

"Страна" поговорила с грузинскими журналистами и экспертами - что они думают о возможном возвращении Саакашвили на родину и какие это последствия может возыметь.

Софи Датишвили, журналист:

"Это был неожиданный поворот событий для всех в Грузии. За последние 8 лет Саакашвили несколько раз заявлял о планах возвращения, но так и не реализовал их. На прошлой неделе его обещание выглядело правдоподобным, когда он выставил билеты на самолет из Киева в Тбилиси, но согласно этому билету он планировал прилететь 2 октября, сразу после закрытия избирательных участков в Грузии. Сегодня мы все узнали из его видео, что он находится в Батуми. Я считаю, что температура кипения, которая была очень высокой на этих выборах, поднялась еще выше. Трудно сказать, как его приезд может повлиять на ситуацию в Грузии, но то, что он уже сделал, - это то, что он подчеркнул растерянность нынешнего правительства и несостоятельность институтов. В конце концов, речь идет о разыскиваемом человеке, который заявляет, что пересек границу страны, и никто об этом ничего не знает. Если он действительно вернулся, то это выставляет власти глупыми и бесполезными. Когда простые люди возвращаются в Грузию, пограничники устраивают допрос на границе, а тут не заметили целого Саакашвили. "Что за хрень?", - говорят грузины".

Георгий Цасидзе, политэксперт:

"Грузины, как во власти, так и простые люди, с юмором относятся к заявлению Саакашвили о возвращении. Потому что он не один раз уже "возвращался", но так и не вернулся. В других оппозиционных партиях Саакашвили хоть и считают политическим беженцем, а дела против него бездоказательными, но полагают, что такими заявлениями он играет на руку Иванишвили (лидер правящей "Грузинской мечты", - Ред.). Есть мнение, что заявления Саакашвили о возвращении могут помешать единству оппозиции. Сам Михо – не командный игрок, он хочет всю власть в свои руки. А это просто невозможно. По рейтингам, в Грузии ни у одной партии давно нет большинства поддержки в обществе. У самого Саакашвили есть позитивный рейтинг, но негативного рейтинга – больше".

Пати Натцвишвили, политолог:

"Не знаю, что Саакашвили затеял и действительно ли вернулся в Грузию, но вряд ли это увенчается успехом. Во-первых, его могут арестовать по открытым на него уголовным делам (хотя учитывая, что он лидер самой популярной оппозиционной партии, власть вряд ли на это пойдет, чтобы не дестабилизировать обстановку). Заявлениями о возвращении он только мобилизует пассивных противников своей партии, которые могут пойдут голосовать против нее на местных выборах 2 октября, а своей родной партии не добавит голосов, у нее стабильно в районе 12%. В Грузии к Мише отношение двоякое. Часть грузин считает Саакашвили успешным реформатором. Но в то же время многие шутят: "Надо Саакашвили вернуть к власти. А то уже забыли, как при нем хорошо жилось". Это, конечно, ирония, ведь несмотря на все достижения, к Михо было много вопросов".

Леван Курашвили, предприниматель из Тбилиси:

"В Грузии уже мало кто всерьез воспринимает Саакашвили, весь Facebook шутит над его "возвращением". Троллят, что он "приплыл из Одессы в Батуми" или проехал по тайному тоннелю по морскому дну. Часто в его адрес звучит "клоун". Многие не верят, что он вернулся в Грузию, считают, что это очередной эпатаж. В СМИ его партия "Единое национальное движение" уверяет, что Саакашвили действительно здесь, а с другой стороны, лидеры партии "Грузинская мечта" заявляют, что его видео - фальшивка, а Саакашвили находится в Украине. В любом случае Мише не удастся на что-то серьезно повлиять в Грузии, а уж тем более мало кто пойдет за ним на новую "революцию роз", одни его просто уже забыли, другие считают больше украинцем, чем грузином".