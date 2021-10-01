Начальник отдела коммуникаций со СМИ государственной пограничной службы Украины Олег Бойко на вопрос "Страны" о том, пересекал ли украинскую границу экс-президент Грузии и глава Исполнительного комитета национальных реформ в Украине Михаил Саакашвили не ответил.

Бойко ушел от ответа и сослался на то, что такую информацию они не разглашают.

Напомним, 1 октября Саакашвили заявил, что уже прилетел в Грузию и находится в Батуми Приехал он, по его же словам, для того, чтобы участвовать в местных выборах, которые начнутся завтра. При этом в Грузии уверяют, что заявивший о своем приезде на родину Саакашвили на самом деле находится в Трускавце.

Стоит отметить, что в Трускавце с 1 по 3 октября проходит выездной съезд фракции "Слуга народа", на котором депутаты должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Страна" подробно разбиралась, действительно ли Саакашвили вернулся в Грузию. В родной стране ему грозит арест и тюремное заключение - местные суды приговорили его заочно. Однако информация о его приезде может помочь мобилизовать оппозицию.