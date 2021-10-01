После новости о задержании в Грузии главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили на его странице в Фейсбуке появилось видеообращение.

Почти 30-секундный ролик был опубликован около 19.30 по Киеву. В Грузии в это время года по местному времени уже 20.30 и довольно темно. Потому это видео скорее всего заготовлено заранее.

В нем бывший президент Грузии на родном языке предупреждает, что его, скорее всего, сейчас арестуют. Саакашвили также призывает своих сторонников не бояться, а бороться.

"Меня могут сейчас задержать в Тбилиси, но знайте, что я боролся до конца", - сказал Саакашвили.

Он также заявил, что прибыл в Грузию, чтобы помочь народу и призвал всех сторонников оппозиции принять участие в местных выборах в субботу, чтобы 3 октября отпраздновать общую победу оппозиции.

За несколько часов до задержания Саакашвили предлагал своим сторонникам собраться и большими колоннами направиться с ним в Тбилиси, чтобы в толпе его не удалось схватить правоохранителям. Политик активизировался перед местными выборами, которые состоятся в Грузии 2 октября. Он хотел, чтобы 3 октября его сторонники "прошли по всей Грузии", чтобы защитить результаты волеизъявления.

Между тем премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили рассказал на брифинге уже после задержания политика, что тот находится в пенитенциарном учреждении. По данным грузинских СМИ, Саакашвили сидит в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.