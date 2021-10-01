Задержанного в Грузии 1 октября главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили доставили в тюрьму.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, грузинские правоохранители провели задержание политика на высшем уровне. Он добавил, что у них была предварительная информация о его передвижениях, начиная с Украины в направлении Грузии, и перемещения Саакашвили были под полным контролем.

Правоохранители выбрали для ареста экс-президента время и место "для исключения препятствующих факторов", отметил Гарибашвили.

По его данным, "в настоящее время бывший президент находится в пенитенциарном учреждении".

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны" со ссылкой на грузинские издания, Саакашвили находится в Руставской тюрьме недалеко от Тбилиси.

"Вероятно, Саакашвили решил повторить подвиг Навального: вернуться в страну на верный арест в надежде, что возмущённый народ поднимет восстание. В России это не сработало. Посмотрим, что будет в Грузии", - комментирует канал.

Утром Саакашвили написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

"Приветствую вас из Батуми и призываю всех идти 2 октября на местные выборы. Мы обязательно победим и будем праздновать победу", - заявил он.

Однако в МВД Грузии отрицали, что политик пересекал государственную границу.

В украинской Госпогранслужбе вообще не стали раскрывать, пересекал ли Саакашвили границу.

Между тем в Грузии прокуратура обвиняет обосновавшегося в Украине политика по нескольким уголовным статьям, по двум из них бывший президент осужден.