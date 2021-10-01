Главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили задержали в Грузии, где на него уже пять лет как открыто уголовное дело о попытке государственного переворота.

Об этом сообщил на брифинге премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

"У наших правоохранительных структур заранее была информация о его перемещении от Украины до Грузии. Этот процесс был под полным контролем", – заявил грузинский премьер.

Вдобавок он выразил благодарность главе МВД Вахтангу Гомелаури и руководителю Службы госбезопаснгости Григолу Лилуашвили.

Как писала "Страна", 28 сентября бывший президент Грузии и глава Исполнительного комитета реформ Украины заверил, что полетит в Тбилиси в субботу, несмотря на то, что его там может ждет арест. Он заявил, что грузины должны "в городах и селах выйти на улицы, чтобы защитить нашу достигнутую победу".

Сегодня Саакашвили объявил в Фейсбуке, что уже прибыл на свою родину. Однако в грузинском МВД сказали. что политик не пересекал государственную границу Грузии. А позже грузинский телеканал Imedi сообщил, что экс-президент на самом деле находится в украинском Трускавце, где проходит сбор фракции "Слуги народа".

В украинской же Госпогранслужбе не стали раскрывать, пересекал ли Саакашвили границу. Начальник отдела коммуникаций со средствами массовой информации государственной пограничной службы Украины Олег Бойко на вопрос "Страны" об этом ушел от ответа и сослался на то, что такую информацию служба не разглашает.