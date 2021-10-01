В Министерство иностранных дел Украины приглашен руководитель посольства Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания бывшего президента Михаила Саакашвили.

Об этом сообщает в Twitter спикер МИД Олег Николенко в пятницу, 1 октября.

На странице в Twitter спикер МИД заявил, что видит информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

Сообщение спикера МИД Украины о задержании Саакашвили. Источник: Twitter/Олег Николенко

"Страна" сообщала, что задержанного в Грузии Михаила Саакашвили взяли под стражу в тюрьме Рустави. До этого политик написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Он разместил на своей странице видеокадры, предположительно, из Батуми.

Мы информировали, что на странице Саакашвили в Facebook появилось видео обращения Михо после сообщения о его аресте.