Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая сейчас находится на выездном корпоративе фракции в Трускавце, рассказала "Стране", поедет ли она в Грузию после ареста Михаила Саакашвили.

"Посмотрим, что будет завтра. Завтра важный день в Грузии - это выборы и будем смотреть, что будет дальше", - говорит она.

Кроме этого, Ясько сказала, что фракция собирается поднять вопрос ареста Саакашвили.

"Уже есть заявление от спикера Офиса Президента. Мы следим за тем, что будет. Естественно, мы будем поднимать этот вопрос", - сказала Ясько "Стране".

Мы информировали, что после задержания Михо в Грузии Саакашвили и Лиза Ясько объявили, что они пара. Также Ясько призвала украинские ведомства защитить своего возлюбленного и сказала, что любовь и борьба за свое государство - это благородное дело.

"Страна" сообщала, что жена Саакашвили Сандра Рулофс звала за него на баррикады, когда Михо признавался в любви Ясько. Жена задержанного в Грузии бывшего президента республики Михаила Саакашвили Сандра Рулофс оставила в социальной сети пламенное воззвание к его сторонникам.

Ранее народный депутат "Евросолидарности" спросила у Ясько, развелся ли ее возлюбленный Саакашвили со своей женой Сандрой.