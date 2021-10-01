В Фейсбуке под постом нардепа от "Слуги народа" Лизы Ясько, в котором она признается, что у нее роман с Михаилом Саакашвили, многие пользователи стали спрашивать, как к этому относится его жена. Супругу политика Сандру Рулофс помянули и заглянувшие в комментарии коллеги Ясько по Верховной Раде.

Так, нардеп от порошенсковской "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе поинтересовалась у Ясько, развелся ли Саакашвили.

"Какой ужас и стыд! Это тот вопрос, который вас волнует в этой ситуации?" - взвилась Ясько.

Климпуш-Цинцадзе с веселым смайликом ответила вопросом на вопрос: точно ли Лиза считает, что ей должно быть стыдно?

Тут к диалогу подключилась однопартиец Иванни Ирина Геращенко.

"Ужас и стыд - это отсутствие реакции МИД, ОП и Зеленского, в офисе которого Михаил руководил быстрыми реформами. А Иванна точно имеет право задавать те вопросы, которые ее интересуют. Михаил всегда озвучивал, что думал", - заметила Геращенко.

Между тем почти в одно время с постом Ясько в Фейсбуке появилась запись Руфолс, в которой она назвала мужа победителем. а его поведение охарактеризовала как героическое.

К слову, Геращенко ошиблась насчет отсутствия реакции Киева на задержание Саакашвили. Его прокомментировали и Зеленский, выразивший обеспокоенность, и МИД, потребовавший объяснений от посольства Грузии.