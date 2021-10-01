Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен новостями о задержании бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в пятницу, 1 октября.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского отметил, что все в администрации Президента внимательно следит за сообщениями о задержании председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский обеспокоен такими новостями и тоном заявлений, которые звучат в Грузии относительно возможного развития ситуации. Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями по всех обстоятельствам и причинам такого шага в отношении украинского гражданина.

Также Сергей Никифоров уточнил, что посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании, однако украинские консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Михаилу Саакашвили всю необходимую помощь.

Пресс-секретарь президента Украины сообщил об обеспокоенности Зеленского ситуацией в Грузии. Источник: Facebook/Сергей Никифоров

"Страна" информировала, что МИД Украины требует объяснений от посольства Грузии после задержания Саакашвили. В Министерство иностранных дел Украины приглашен руководитель посольства Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания бывшего президента Михаила Саакашвили.

Также мы сообщали, что задержанного в Грузии Михаила Саакашвили взяли под стражу в тюрьме Рустави.