В Грузии задержали хозяина квартиры, в которой находился Саакашвили
Сотрудники МВД Грузии задержали хозяина квартиры в Тбилиси, в которой находился арестованный накануне экс-президент страны Михаил Саакашвили.
Об этом сообщил начальник криминальной полиции МВД Грузии МамукаЧелидзе, передает "Эхо Кавказа".
По словам силовика, разыскиваемый скрывался в одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.
"Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", - сказал он.
Напомним, о задержании Михаила Саакашвили в Грузии рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, задержание экс-президента страны прошло "на высшем уровне".
Позже в прокуратуре Грузии решили открыть еще одно расследование по Саакашвили, обвинив его в незаконном пересечении границы. Кроме того, ведомство также рассказало о других уголовных делах, по которым экс-президенту уже дали шесть лет тюрьмы.
Ранее "Страна" анализировала, зачем Саакашвили вдруг решил вернуться в Грузию.
Между тем Саакашвили вечером 1 октября уже объявил голодовку из-за несогласия с приговором, который вынесен ему в Грузии. А на следующий день стало известно, что политик написал письмо из тюрьмы, в котором призвал людей идти голосовать на местные выборы.