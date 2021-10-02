Сотрудники МВД Грузии задержали хозяина квартиры в Тбилиси, в которой находился арестованный накануне экс-президент страны Михаил Саакашвили.

Об этом сообщил начальник криминальной полиции МВД Грузии МамукаЧелидзе, передает "Эхо Кавказа".

По словам силовика, разыскиваемый скрывался в одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.

"Правоохранители на основании полученных оперативных данных провели спецоперацию по задержанию Саакашвили в тайном режиме для исключения противостояния в обществе и возникновения возможной дестабилизации", - сказал он.

Напомним, о задержании Михаила Саакашвили в Грузии рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, задержание экс-президента страны прошло "на высшем уровне".

Позже в прокуратуре Грузии решили открыть еще одно расследование по Саакашвили, обвинив его в незаконном пересечении границы. Кроме того, ведомство также рассказало о других уголовных делах, по которым экс-президенту уже дали шесть лет тюрьмы.

Ранее "Страна" анализировала, зачем Саакашвили вдруг решил вернуться в Грузию.

Между тем Саакашвили вечером 1 октября уже объявил голодовку из-за несогласия с приговором, который вынесен ему в Грузии. А на следующий день стало известно, что политик написал письмо из тюрьмы, в котором призвал людей идти голосовать на местные выборы.