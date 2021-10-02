Американские СМИ отреагировали на возвращение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, где его и задержали.

Материалы изданий опубликованы в субботу, 2 октября.

Так, New York Times увидело в возвращении Михо "атрибуты политического театра с высокими ставками", а в действиях самого бывшего президента – насмешки над местным правительством.

Washington Post пишет, что происходящее усугубило политический разлад в Грузии. Там прогнозируют, что задержание "ввергает еще одно постсоветское государство в кризис":

"Этот инцидент может сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников", - пишут журналисты издания.

Деловое Financial Times в свою очередь наапоминает, что "в Грузии и без того царит политический кризис на фоне борьбы между правящей партией "Грузинская мечта" и партией Саакашвили". Также издание напомнило, что Украина добивается объяснений по поводу задержания своего гражданина.

Саакашвили вечером 1 октября уже объявил голодовку из-за несогласия с приговором, который вынесен ему в Грузии.

Между тем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет оказывать всю необходимую поддержку задержанному в Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он является нашим гражданином.