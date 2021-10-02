Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме Рустави, написал письмо с призывом идти на местные выборы.

Письмо опубликовано в субботу, 2 октября.

"Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас", - говорится в тексте письма.

В то же время Саакашвили призвал людей идти на выборы, а потом "защитить результаты референдума".

"Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума. Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка", - добавил он.

Ранее в прокуратуре Грузии сообщили о расследовании незаконного пересечения Саакашвили границы. Ведомство напомнило уголовные дела, по которым политику уже дали шесть лет тюрьмы.

Ранее "Страна" анализировала, зачем Саакашвили вдруг решил вернуться в Грузию.

Между тем Саакашвили вечером 1 октября уже объявил голодовку из-за несогласия с приговором, который вынесен ему в Грузиии.