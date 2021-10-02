Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет оказывать всю необходимую поддержку задержанному в Грузии Михаилу Саакашвили, поскольку он является нашим гражданином. Об этом сообщает UATV.

"Саакашвили – наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку", - сказал он.

В то же время Кулеба уточнил, что сегодня утром представитель Посольства Грузии прибыл в МИД Украины.

"С ним всё это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", - добавил министр.

Напомним, о задержании Михаила Саакашвили в Грузии рассказал премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, задержание экс-президента страны прошло "на высшем уровне".

Позже в прокуратуре Грузии решили открыть еще одно расследование по Саакашвили, обвинив его в незаконном пересечении границы. Кроме того, ведомство также рассказало о других уголовных делах, по которым экс-президенту уже дали шесть лет тюрьмы.

Ранее "Страна" анализировала, зачем Саакашвили вдруг решил вернуться в Грузию.

Между тем Саакашвили вечером 1 октября уже объявил голодовку из-за несогласия с приговором, который вынесен ему в Грузии.