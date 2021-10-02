Министерство иностранных дел Украины обратилось с запросом о посещении консулом экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили, о задержании которого стало известно 1 октября.

Об этом спикер МИД Украины Олег Николенко рассказал "Интерфакс-Украина" в субботу, 2 октября.

С запросом о допуске украинского консула к Саакашвили для предоставления консульской и правовой помощи, МИД Украины обратилось во время встречи с временным поверенным Грузии в Украине, старшим советником Сандро Топурия.

В ходе встречи дипломат рассказал об обстоятельствах задержания Саакашвили и инкриминируемых ему статьях грузинского уголовного кодекса. Сторона Украины, в свою очередь, подтвердила позицию невмешательства во внутренние дела Грузии.

"Украинская сторона подчеркнула необходимость полного соблюдения законных прав Михаила Саакашвили, обратилась с запросом на его посещение украинским консулом для предоставления консульской и правовой помощи. В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии", - сказал Николенко.

Напомним, Михаил Саакашвили является гражданином Украины. 1 октября он заявил, что прибыл в Грузию. На родине экс-президента задержали. Как заявили в прокуратуре Грузии, там расследуют незаконное пересечение Саакашвили границы. Также ведомство напомнило уголовные дела, по которым политику уже дали шесть лет тюрьмы.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем Саакашвили вернулся в Грузию, где ему была гарантирована тюрьма.