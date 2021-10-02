Украинцы в соцсетях обсуждают Михаила Саакашвили, который вернулся в Грузию и почти сразу же был задержан, поскольку на родине он дважды приговорен судом за различные преступления. Политик вернулся накануне местных выборов, которые проходят 2 октября. Он планировал собрать марш оппозиционеров.

Возвращение стало еще более громким, поскольку его подогрел еще один скандал. Депутат Лиза Ясько призналась, что она давно в отношениях с женатым Сакашвили.

Разбирались, что об этом всем пишут украинцы в соцсетях.

"Там хоть рейтинг есть"

Украинцы в соцсетях делятся мнением, почему Саакашвили решил вернуться в Грузию, ххотя знал. что его там ждет.

"Саакашвили задержан в Грузии. Вероятно он решил повторить "подвиг Навального" - вернуться в страну на верный арест в надежде, что возмущённый народ поднимет восстание, а Запад надавит и добьётся освобождения.

В России это не сработало. Посмотрим, что будет в Грузии.

Хотя есть одно важное отличие - на родину Саакашвили вернулся накануне местных выборов, в которых его партия принимает участие и во многих городах имеет совсем не нулевые шансы на победу. По задумке Саакашвили, его арест должен мобилизовать сторонников, чтоб те пришли на выборы и обеспечили победу его кандидатам (в первую очередь - на выборах мэра Тбилиси).

Сработает ли этот план - увидим уже завтра вечером" - написал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"Мы тебя позвали страну строить, а не аферизмом политическим заниматься", - кричал Яценюк, когда Саакашвили работал торпедой против него. Порошенко, аппетитно доедая Яценюка, думал, что это его торпеда. Но она была своя собственная.

Самый забористый треш Саакашвили генерировал, когда развернулся против своего бывшего друга Петра Алексеевича, президентство которого финишировало под неподражаемое скандирование про "бариг".

Украинский народ хлопал когда глазами, а когда в ладоши, но не спешил нести свои голоса протопартии Саакашвили, вокруг которой крутились люди в спектре от Семена Семенченко до самых рафинированных еврооптимистов. Как сказал тогда один амбициозный политик в частной беседе: "По рейтингам мы сравнялись, и у него 2%, и у меня 2%".

Надо сказать, что Зеленский, вернув Саакашвили паспорт, не повторял ошибок прошлого, держась подальше от торпедного отсека в этой подводной лодке. А тема грузинских реформ в Украине скисла сама собой.

Вот и стало Михаилу Николозовичу тесно и скучно, и отправился он на историческую родину спасать демократию уже привычными методами. Там хоть рейтинг есть" - написал журналист Сергей Щербина.

"Ладно, давайте честно. Мы поссорились с большинством стран, с которыми должны быть дружны.

Грузия выгнала Саакашвили, отобрала гражданство, заведи уголовное дело, а мы его приютили, дали новое гражданство, сделали чиновником и все равно Грузия с нами общалась.

Нам просто необходимо было, чтобы его сейчас схватили и наш парламент высказал своё "фе", ввёл санкции и прекратил, возможно, авиасообщение.

Потому что с Грузией, надо поссориться также, как со всеми. Хотя бы, как с Венгрией!

Все правильно" - написал журналист Василий Апасов.

Метаморфозы Ляшко

Некоторые призвали Украину сделать все возможное для освобождения Саакашвили.

"Михаил Саакашвили - гражданин Украины, поэтому Украина однозначно должна сделать все для освобождения своего гражданина" - написал лидер радикальной партии Олег Ляшко.

При этом в сети напомнили пост Ляшко, сделанный несколько лет назад, в котором он назвал получившего украинское гражданство Саакашвили извращенцем и посоветовал ему не бежать от Грузии и ответить там за свои преступления.