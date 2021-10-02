В Грузии в субботу, 2 октября, проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. Жителям республики предстоит выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.

Член Лейбористской партии Грузии получил ранение ножом от представителя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на одном из избирательных участков в городе Марнеули на юге Грузии.

Об этом сообщает в Facebook Лейбористская партия Грузии в субботу, 2 октября.

В сообщении отмечается, что происходит противостояние в Марнеули, член "Грузинской мечты" ранил ножом члена Лейбористской партии.

Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.

Лейбористы Грузии заявили о нападении на своего представителя. Источник: Facebook/ Лейбористская партия

Ранее "Страна" сообщала, что провластная партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое нацдвижение" заявляют, что идут к победе на выборах. Об уверенной победе партии "Грузинская мечта" во всех муниципалитетах говорит и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Также мы писали, что в Грузии обещают не портить отношения с Киевом из-за задержания Саакашвили. Об этом заявил спикер грузинского парламента Каха Кукава.