На избирательном участке в Грузии произошла поножовщина
В Грузии в субботу, 2 октября, проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени. Жителям республики предстоит выбрать депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси.
Член Лейбористской партии Грузии получил ранение ножом от представителя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на одном из избирательных участков в городе Марнеули на юге Грузии.
Об этом сообщает в Facebook Лейбористская партия Грузии в субботу, 2 октября.
В сообщении отмечается, что происходит противостояние в Марнеули, член "Грузинской мечты" ранил ножом члена Лейбористской партии.
Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной. Проходной барьер для тбилисского горсовета составляет 2,5%, для остальных муниципалитетов - 3%. Всего в выборах принимают участие 43 партии.
Лейбористы Грузии заявили о нападении на своего представителя. Источник: Facebook/ Лейбористская партия
Ранее "Страна" сообщала, что провластная партия "Грузинская мечта" и оппозиционная партия "Единое нацдвижение" заявляют, что идут к победе на выборах. Об уверенной победе партии "Грузинская мечта" во всех муниципалитетах говорит и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Также мы писали, что в Грузии обещают не портить отношения с Киевом из-за задержания Саакашвили. Об этом заявил спикер грузинского парламента Каха Кукава.