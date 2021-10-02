Президент Украины Владимир Зеленский оценил свою работу на посту главы государства на 6 баллов по 12-бальной шкале. Работу пропрезидентской фракции "Слуга народа" на 3 с плюсом из максимальных 5 баллов.

Об этом президент сказал во время общения с журналистами.

Журналисты попросили Зеленского дать оценку работе "слуг" за два года. Президент признал, что в работе "не все гладко" и есть проблема нехватки опыта, хотя большое количество людей довольно сильно подтянулись.

"Партия "Слуга народа"? Считаю, что на сегодняшний день три с плюсом (оценка работы партии - Ред.)", - сказал Зеленский.

Оценивая свою работу, президент признал, что после первого года его правления было большое замедление внедрения реформ и он встретился с серьезным сопротивлением системы, в том числе и в Верховной Раде.

"Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку. 7-8, так говорят? По 12-балльной. Я где-то посередине", - заявил Зеленский. Видео ответа публикует "Украинская правда".

Видео: УП

Напомним, 2 октября президент Владимир Зеленский приехал в Трускавец на съезд фракции "Слуга народа".

Также сообщалось, что на съезде обсудят ряд кадровых решений.