Народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьяна Безуглая опубликовала в своих социальных сетях фотографию со съезда фракции, который проходит в Трускавце. Однако в качестве местоположения она отметила не Трускавец, а Египет.

Соответствующий снимок с геометкой народная избранница обнародовала на странице в Fаcebook.

Напомним, с 1 по 3 октября в Трускавце проходит выездное собрание парламентской фракции "Слуга народа", куда прибыл и президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что в Трускавце прошла вечеринка "слуг", в ходе которой Николай Тищенко обматерил своего коллегу по фракции Романа Грищука. Грищук отвечал коллеге спокойным тоном.

Ранее "Страна" писала, что на заседании фракции обсудят кадровые вопросы. Между тем за отставку спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова набрали уже более ста пятидесяти подписей.

Однако не все нардепы поддерживают отставку председателя. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отставка спикера - это внутреннее дело фракции и Разумков сделал ошибку, когда вынес этот вопрос в публичное поле.