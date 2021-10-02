На съезде "Большой фракции" в Трускавце начали сбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Об этом "Стране" сообщил источник в партии "Слуга народа".

"Подписи нужно собрать до начала разговоров с Зеленским по этому поводу. Кто не подпишет с тем лично будет общаться президент", - сказал он.

Напомним, вопрос об отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады начали активно обсуждать в конце лета 2021 года. По информации "Страны" Банковая (Офис президента) поручила главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии покупать голоса за отставку и выделила на это большой бюджет.

Также сообщалось, что вечером в пятницу спикер заявил, что готов организовать заседание с фракцией "Слуга народа", чтобы обсудить вопрос его возможной отставки. "За каждое свое действие готов ответить, но когда это происходит за моей спиной, это выглядит, мягко говоря, непорядочно", - сказал он.

На его слова уже отреагировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, назвал слова спикера парламента неожиданными.

Известно, что 30 сентября глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия официально запросил подписные листы для сбора подписей за отставку Разумкова. Причем сделал он это от имени фракции, что возмутило часть "слуг".