В Кремле рассказали о реакции Путина на критику со стороны Зеленского и заявили, что из-за позиции Киева контакты президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина пока невозможны, хотя по здравой логике они нужны.

Основным препятствием для организации возможной встречи президента РФ Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским в Кремле назвали нежелание Киева выполнять соглашение "Минск-2".

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".



"Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера, - сказал Песков. - И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик".

По словам Пескова, этот тупик связан исключительно с позицией Украины, которая не хочет выполнять минские договоренности.

"Украина хочет заменить минские договоренности чем-то еще, не называя это своими словами. И, помимо этого, также не хочет выполнять, например, договоренности, которые в Париже были достигнуты уже ... три года [назад]", - добавил Песков.

Напомним, ранее у Путина заявили, что США могли бы повлиять на выполнение Киевом Минских соглашений.

Также мы писали о том, что на митинге в Киеве 9 сентября ОПЗЖ потребовали от власти выполнить Минские соглашения и прекратить репрессии против СМИ.