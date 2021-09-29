В среду, 29 сентября, во время переговоров президента России Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не будет подниматься вопрос аннексированного Крыма, но может быть затронут вопрос поставок оружия в Украину.

Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Нет, эта тема (тема Крыма - Ред.) обычно не обсуждается. В плане Крыма обсуждать с турецкой стороной нечего. Кроме того, что президент неоднократно приглашал господина Эрдогана в Крым, чтобы просто посмотреть, что там на самом деле", - заявил Песков.

При этом Песков рассказал, что в Кремле считают важной тему военно-технического сотрудничества Киева и Анкары. Из-за конфликта на Донбассе в Москве предполагают, что украинцы могут применить оружие против своих сограждан.

"Безусловно, (эта тема - Ред.) важна. Вы знаете, что Украина - страна, которая имеет внутренние конфликты на Юго-Востоке. Конечно, нам не хотелось бы, чтобы подобные системы вооружений, скажем так, горячими головами использовались для нанесения ударов по собственным гражданам Украины", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, в сентябре Эрдоган заявил, о непризнании Анкарой аннексии Крыма Россией.

Также сообщалось, что в Кремле заявили, что и до заявления Эрдогана знали о позиции Турции относительно Крыма.