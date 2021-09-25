Президент РФ Владимир Путин выступил против упразднения Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). При этом он вспомнил ликвидацию ГАИ в Украине, не называя прямо страну.

Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством партий, которая прошла в формате видеоконференции.

"Нужно ли ликвидировать Рособрнадзор - ну ликвидировать все можно", - отреагировал Путин на предложение лидера партии "Новые люди" Алексея Нечаева.

"В одной из соседних стран ликвидировали ГАИ и чего толку - взятки стали брать не гаишники, а те, кому перешли эти функции", - заявил он.

"Здесь просто повнимательнее надо посмотреть", - поясняет президент. По словам Путина, кто-то должен следить за качеством и доступностью образования на территории всей России.

Напомним, в 2015 году Кабинет Министров Украины ликвидировал в стране Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ), Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел Госинспекции безопасности дорожного движения (МРЭО), а также поддержал предложение об аннулировании необходимости оформления справки-счета при купле-продаже автомобиля.

В июле текущего года Кабмин принял решение о внесении изменений в Правила дорожного движение. В связи с этим знак сервиса 6.10 "Пост ГАИ" заменяется другим знаком.