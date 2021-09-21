В России подвели итоги голосования на выборах в Госдуму. Впервые с 90-х в парламент войдет не четыре, а пять партий.

Новичком Думы станут "Новые люди". Политсила, которая претендует на дискурс, близкий к либертарианскому, преодолела проходной барьер, набрав 5,33%.

Для украинцев это интересно в двух аспектах. Во-первых, эта партия действительно, как в свое время и Зеленский, пришла в политику не совсем из политики и эксплуатирует риторику "новых лиц".

Во-вторых, это единственная политсила в Госдуме, которая призывает заниматься в первую очередь внутренними вопросами, а геополитикой не увлекаться.

"Страна" рассказывает, что известно о партии и лидерах ее списка - московском бизнесмене Алексее Нечаеве и якутской чиновнице Сардане Авксентьевой.

Что пообещала россиянам партия "Новые люди"

Перед выборы партия "Новые люди" опубликовала свою программу. Кратко пересказываем ее основные положения.

Внутри страны политсила предлагает радикальное снижение налогов и за пять лет хочет довести среднюю зарплату до 100 тысяч рублей в месяц (36,3 тысячи гривен по нынешнему курсу).

Судей, прокуроров и полицейских начальников "Наши люди" предлагают избирать, а по всем ключевым вопросам проводить референдумы (помнится, это было и одним из обещаний Зеленского в Украине. Правда, за два года у власти пока ни одного референдума так и не провели).

Партия предлагает обеспечить армию боевыми роботами.

Но при этом во внешней политике "отказаться от однобокости "геополитического" подхода: объяснить наконец миру, за какие именно ценности выступает Россия, с кем и в чем мы не согласны, кого мы видим своими союзниками и оппонентами и почему. То, чего до сих пор так и не было сделано".

Также "Новые люди" предлагают активнее влиять на другие страны через механизм "мягкой силы".

"Сформировать сеть российских международных НКО, ориентированных на участие в мировой гуманитарной повестке. Главная задача – культурный, просветительский и информационный обмен с представителями "третьего сектора" в различных странах, с которыми есть или потенциально возможна общность тем и подходов", - указано в предвыборной программе партии.

При этом острые геополитические углы вроде вопросов Крыма или Донбасса в партии обходят. Но очевидно, что и остальные посылы "Новым людям" реализовать будет сложно - в силу их малочисленности в Думе.

Кто такой Алексей Нечаев

Алексею Нечаеву 55 лет. Он родился в Москве в интеллигентной семье. Мать - школьная учительница. Отец - инженер-ядерщик, который работал начальником лаборатории специальных методов контроля, управления и защиты атомных реакторов. Он долгое время был в загранкоммандировках. Например, в 70-х годах жил в швейцарской Женеве.

Алексей Нечаев

После возвращения из элитной командировки отца Алексей Нечаев поступил на юрфак МГУ. По его словам, он был впечатлен рассказами о Шерлоке Холмсом и советским фильмом "Рожденная революцией". А потому решил стал следователем.

Во время обучения в вузе Нечаев прочел произведение Владислава Крапивина "Мальчик со шпагой". По примеру отряда "Каравелла", организованному писателем в 1966 году, он создал похожий кружок - "Рассвет".

Будущий юрист с 1985 года начал учить детей-подростков фехтованию, парусному спорту, рукопашному бою и кодексу чести. Как рассказывал потом Нечаев, именно тогда он отточил концепцию под названием "гуманизм 3.0", которая легла в основу "Новых людей:

Там пытались растить нового человека — творца, который сам создает свой путь, отбрасывая стереотипы, и не прошлым питается, цепляясь за 75 лет победы или 60 лет первого полета в космос, а смотрит в будущее.

После окончания университета Алексей Нечаев пробовал себя в разном бизнесе. Под его руководством работало издательство детской литература "Мастер", которое первым в России выпустило цикл фэнтези "Хроники Нарнии". Пытался раскручивать инвестиционную компанию в Украине.

Но в итоге Алексей Нечаев увлекся косметическим сетевым маркетингом. Как это работает, предприниматель учился на примерах Mary Kay, Amway, Oriflame и Avon.

Для российского потребителя Нечаев вместе с партнером Александром Даванковым (сейчас он сооснователь партии "Новые люди") решили создавать новый продукт. Они основали компанию "Русская линия", купили патент на технологию и в 1997 году выпустили первую партию кислородной косметики.

Через три года доходы компании составили 4 миллиона долларов. В 2001 году для выхода на заграничный рынок компания сменила название на Faberlic (faber - "мастер" на латыни, lic - "лицо" в переводе с древнегреческого). Параллельно бизнесмены сделали два шага: открыли собственное производство в Подмосковье и сделали ставку в рекламу на телевидении.

В 2004 году их выручка уже составляла 100 миллионов долларов. А в 2014 году - 200 миллионов долларов. Случившаяся девальвация тоже сыграла на руку.

В 2020 году Faberlic наторговал на 28,5 миллиардов рублей (почти 400 млн долларов). Алексей Нечаев получил дивиденды в размере 4,3 миллиардов рублей, которые были пущены на создание партии.

В политику Алексей Нечаев тщетно пытался войти в разные годы, начиная с 1999 года.

И добро от Кремля на это он якобы получил в 2020 году.

Лоббировали Нечаева, по некоторым данным, два человека - Георгий Щедровицкий и Ефим Островский. Это политтехнологи, приглашаемые для стратегии Faberlic и которые последние 20 лет тесто сотрудничают с Сергеем Кириенко.

Кириенко четыре месяца в 1998 году был премьер-министром. В 2005-2016 годах был генеральным директором "Росатома". С 2016-го занимает пост первого замглавы Администрации президента РФ, который отвечает за внутреннюю политику.

В российском политическом раскладе "Новые люди" - это, с одной стороны, либеральная партия, чьи идеи приемлемы для тех же сторонников Навального и прочих недовольных политикой Путина. Но с другой стороны, это политсила, которая не призывает к революциям и лояльна Кремлю.

Результаты политсилы на выборах балансировали на грани 5% и преодолели проходной барьер менее чем на полпроцента.

В политкругах России по этому поводу говорят, что в Кремле до последнего момента не было четкого понимания - нужно ли пускать либеральную политическую силу в Госдуму, либо остановить ее в шаге от 5% барьера, что привело бы к увеличению количества мандатов у проходных партий (в первую очередь у "Единой России").

Но, в конце концов, победила концепция, что контролируемая либеральная партия в Госдуме не помешает, тем более что ЕР и так получило Конституционное большинство.

Впрочем, эксперты, близкие к самой партии, отметают всю эту конспирологию и говорят, что она прошла в Думу благодаря грамотной предвыборной кампании, а также разочарованием многих сторонников либеральных идей России в прежних своих кумирах - Явлинском (партия "Яблоко") и Навальном. Они оба погрязли в междоусобной борьбе, а Навальный, к тому же, вообще призвал поддержать кандидатов от коммунистов, чтоб не дать пройти "единороссам" (так называемое "Умное голосование"). Такая рекомендация у многих либералов, для которых коммунисты еще хуже чем Путин, вызвала шок. И также немало поспособствовало росту поддержки "Новых людей".

Чем известна Сардана Авксентьева

Помимо Алексея Нечаева, "Новые люди" в избирательном бюллетене представляла 51-летняя Сардана Авксентьева.

Она уроженка села в Якутии, жила в родном регионе всю жизнь и переехала в Москву только пару месяцев назад.

В 2018 году победила кандидата от "Единой России" на выборах мэра Якутска и возглавила город. Она позиционировала себя оппозиционным кандидатом.

Вместо портрета Владимира Путина Авксентьева повесила в рабочем кабинете фотографию якутского праздника лета Ысыах. На выборах по поправкам к Конституции голосовала против.

На посту мэра прославилась тем, что в основном работала "в поле" - выезжала на места происшествий в городе. Поставила на поток прием граждан. Конфликты, в том числе межнациональные, решала на народных собраниях.

В январе 2021 года Сардана Авксентьева досрочно сложила полномочия по состоянию здоровья - лечилась от онкологии. На свое место она рекомендовала преемника - "единороса". В политических кругах широко обсуждалось, что таким образом Авксентьева заключила сделку к Кремлем. Сама она это опровергала.

При этом связи с партией власти у якутской чиновницы все же есть. До того как стала оппозиционеркой, Сардана Авксентьева состояла в "Единой России". Но до сих пор состоит в политсиле ее муж Виктор Авксентьев, он тоже занимал разные посты во власти.

Сардана Авксентьева не поддерживает деятельность Алексея Навального и добавляет: как историк по образованию не разделяет путь насильственного свержения власти. О действующем руководстве высказывается критически, но о Владимире Путине - с уважением.

Фактически "рабочей лошадкой" кампании "Наших людей" была Авксентьева. Она ездила по регионам, давала интервью. Самые хорошие результаты партии дал именно Дальний Восток России - откуда родом Сардана.