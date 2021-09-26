Президент Российской Федерации Владимир Путин снова отправился на отдых в тайгу с министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Путин отдохнул в тайге вместе с Шойгу, а на ночь устроился в палатке. Это было в первой половине сентября после поездки президента на Дальний Восток", - говорится в сообщении.

Путин отправился в Тайгу с Шойгу. Фото: РИА-Новости

Примечательно, что во время нового отдыха в тайге Путин решил переночевать в палатке.

"Солидно", - сказал Шойгу, обращаясь к президенту РФ.

При этом министр обороны обратил внимание на необычное изображение камина, расположенное в палатке президента. "Между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите", - показал Путин свой очаг.

Необычный очаг в палатке Путина. Кадр из видео

Напомним, в прошлый раз Путин отправлялся в тайгу вначале сентября. Тогда вместе с ним также был министр обороны Сергей Шойгу. При этом секретарь Кремля Дмитрий Песков не стал называть точное месторасположение главы государства.

Песков предположил, что во время этой поездки Путин может обсудить с Шойгу инициативу последнего о строительстве новых городов в Сибири.

В последний раз Путин проводил выходные в Сибири вместе с Шойгу 21 марта.

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