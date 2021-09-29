В среду, 29 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом практически выходит из самоизоляции, на которую он ушел около двух недель назад.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

"Путин переговорами с Эрдоганом де-факто сегодня выходит из режима самоизоляции", - рассказал Песков.

Напомним, в середине сентября Владимир Путин заявил о вспышке коронавируса в своем окружении и необходимости уйти на самоизоляцию. Из-за этого главе государства пришлось проголосовать на выборах в Госдуму онлайн.

Ранее "Страна" подробно писала о вспышке ковида в Кремле и самоизоляции президента РФ. При этом Владимир Путин все равно продолжал работу, но в удаленном формате.

Также сообщалось, что 29 сентября президент Турции Эрдоган прилетит в Сочи для встречи с Путиным. Визит турецкого лидера продлится один день. На повестке переговоров лидеров двух государств довольно широкий спектр вопросов: двусторонние отношения Турции и России, Сирия и другие региональные конфликты.